Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Opel Targa entwendet

Werl (ots)

Am Freitag (16. April), zwischen 6 Uhr und 10.45 Uhr, wurde von einem Parkplatz an der Unnaer Straße, unterhalb der A445, ein grauer Opel Targa mit dem Kennzeichen UN-IB 45 entwendet. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Wagens machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

