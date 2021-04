Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - E-Roller-Fahrer im Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen

Werl (ots)

Schwer verletzt wurde am Sonntag (18. April) der Fahrer eines E-Rollers in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch einen Knall, gegen 17.15 Uhr, wurde eine Zeugin auf einen auf dem Gutenbergring liegenden, 28-jährigen E-Roller-Fahrer aus Werl aufmerksam. Dieser lag verletzt auf der Straße. Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten, bei dem zwischenzeitlich bewusstlosen Mann, Alkoholgeruch fest. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor. Zeugen, die das Unfallgeschehen gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

