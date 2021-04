Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei mit gutem Riecher - "Duftwolke" überführt junge Frau

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (15. April) nahmen Bundespolizisten in der S12 starken Marihuanageruch wahr und überführten eine junge Frau als Verursacherin. Bei der Befragung händigte die Minderjährige freiwillig eine größere Menge des Betäubungsmittels an die Beamten aus, war sich aber am Ende der Maßnahme keiner Schuld bewusst.

Am Donnerstag gegen 15:50 Uhr fuhr eine Streife der Bundespolizei in der S-Bahnlinie 12 von Hennef (Sieg) nach Horrem und bemerkte einen bekannten, süßlichen Duft. Die Beamten kontrollierten daraufhin eine erst 16-jährige Kölnerin. Auf die Frage, ob sie verbotene oder gefährliche Gegenstände mitführte, überreichte sie zwei größere Tüten mit Marihuana (brutto ca. 52g). In einer der beiden Behältnisse war das Betäubungsmittel zusätzlich in mehrere kleine Verschlüsstütchen verpackt, so dass der Verdacht des Handels entstand. Auf der Dienststelle der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof fertigten die Beamten Fingerabdrücke und Lichtbilder der Jugendlichen. In der Kölner Wohnung fanden die Bundespolizisten bei der Durchsuchung neben einer Feinwaage, auch einen Crusher mit einer geringen Menge Marihuana und etliche leere Verschlusstüten auf. Der 45-jährige Vater der jungen Tatverdächtigen gab umgehend an, dass es sich um seine Gegenstände handeln würde. Wieviel Wahrheit in dieser Aussage steckt, werden weitere Ermittlungen der zuständigen Stelle der Polizei Köln ergeben. Die Minderjährige jedenfalls zeigte auch nach Abschluss aller Maßnahmen keine Einsicht über ihr verbotenes Handeln. Jedoch steht ihr nun "nur wegen Gras!" ein Strafverfahren bevor.

