POL-BOR: Legden - Microsoft-Masche: Angebliche Helfer betrügen Frau

Legden (ots)

Hacker hätten ihren Computer angegriffen, er wolle ihn nun "reinigen": Was der Unbekannte einer Frau in Legden als angebliche Hilfe anbot, richtete am Ende einen finanziellen Schaden in vierstelliger Höhe an. Mit der Microsoft-Masche gelang es den Betrügern, auf das Konto der Betroffenen zuzugreifen.

Vorausgegangen war am vergangenen Samstag zunächst ein Telefonat. Der Anrufer behauptete, Mitarbeiter der Firma Microsoft zu sein. In englischer Sprache suggerierte der Kriminelle mit Erfolg, Maßnahmen zum Schutz des Computers durchführen zu wollen.

Die Legdenerin ermöglichte schließlich den Zugriff auf ihre Daten. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Tätern, auch eine Transaktionsnummer für das Bankkonto der Frau zu erhalten. Schließlich schöpfte sie Verdacht und beendete das Gespräch - in der Zwischenzeit war es aber bereits zu einer Abbuchung gekommen.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Wer einen derartigen Anruf bekommt, sollte das Gespräch sofort abbrechen - Mitarbeiter von Microsoft rufen nicht bei Nutzern ihrer Software an. Weitere Hinweise gibt es unter anderem auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.

