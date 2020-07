Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gartenteiche mit Altöl verseucht - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hüllhorst (ots)

Unbekannte haben in Hüllhorst-Oberbauerschaft Altöl in zwei Gartenteiche gekippt. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende in der Nacht zu Sonntag auf einem Privatgrundstück an der Neue Straße.

Die betroffene Familie entdeckte am frühen Sonntagmorgen den schwarzen und schmierigen Film auf ihren beiden Teichen, in denen sich neben Goldfischen vor allem zum Teil wertvolle Koi Karpfen befinden. Am Abend zuvor gegen 19 Uhr sei noch alles in Ordnung gewesen, berichtete ein Familienmitglied den verständigten Polizisten. Wer und warum jemand das Altöl in die Teiche kippte, kann sich die Familie nicht erklären.

Der angerichtete Schaden lässt sich gegenwärtig noch nicht genau beziffern. Zunächst einmal müsse ein Fischdoktor die Fische in Augenschein nehmen. Zudem muss sich in den kommenden Tagen eine Fachfirma um die Beseitigung des Öls und die Reinigung der Teiche kümmern. Nach Einschätzung der Betroffenen kann dabei schnell eine Summe zwischen 5.000 und 10.000 Euro zusammenkommen.

Die Polizei hat noch am Sonntag ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und hofft mithilfe von Zeugen dem oder den Tätern auf die Spur zu kommen. Hinweise werden von den Ermittlern erbeten unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell