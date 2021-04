Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Unfallflucht an der Ehringhauser Straße - Außenspiegel von Peugeot sichergestellt

Geseke (ots)

400 Euro Sachschaden und einen sichergestellten Außenspiegel eines Peugeot 206 von einem flüchtigen silbernen Wagen, ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Sonntag (18. April), gegen 20.40 Uhr, auf der Ehringhauser Straße. Nach einer Zeugenaussage befuhr der silberne Wagen die Ehringhauser Straße aus Richtung Bönninghauser Straße kommend, als er mit seinem rechten Außenspiegel einen parkenden weißen Skoda beschädigte. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin ihre Fahrt fort. Die Polizei fand am Unfallort den Außenspiegel eines Peugeot 206 vor und fragt nun: "Wem ist seit Sonntag ein silberner Peugeot 206 mit fehlenden rechten Außenspiegel aufgefallen?" Zeugen können sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung setzen. (reh)

