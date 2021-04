Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Lebensbaumhecke brannte - Polizei sucht Zeugen

Anröchte (ots)

Zeugen wurden durch knisternde Geräusche am Samstag (17. April), gegen 23.50 Uhr, auf eine brennende Lebensbaumhecke in der Friedhofstraße aufmerksam. Die Feuerwehr konnte die Hecke auf einer Länge von circa 8 Meter und einen daneben befindlichen Sperrmüll-Haufen löschen. Die Polizei geht von Bandstiftung aus und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Feuer machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

