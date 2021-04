Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Polizei kontrolliert am Möhnesee

Möhnesee (ots)

Am Sonntag (18. April) fanden von 10 Uhr bis 18 Uhr Verkehrskontrollen der Polizei mit Unterstützung von Polizeikräften aus Unna und Hamm am Möhnesee statt. Die Ordnungshüter legten hier ein besonderes Augenmerk auf Geschwindigkeitsverstöße und Umbauten an Motorrädern und Autos. Insgesamt mussten die Beamten 78 Mal tätig werden (52 Verwarngelder, 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, 6 Zahlkarten, 2 Kontrollberichte und 1 Verkehrsvergehens-Anzeige), davon 17 Mal bei Motorrädern. (reh)

