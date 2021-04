Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Kind fährt älterer Dame mit Laufrad von hinten an - Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen

Werl (ots)

Am Donnerstag (15. April), gegen 17 Uhr / 17.30 Uhr fuhr ein drei-jähriges Mädchen eine 79-jährige Fußgängerin im Kurpark von hinten mit dem Laufrad an. Die Frau stürzte daraufhin und wurde anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell