Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht im Offenhausweg

Soest (ots)

Schätzungsweise 2.000 Euro Unfallschaden an einem schwarzen Mercedes-Benz sind die Bilanz nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag (15. April), gegen 15.44 Uhr im Offenhausweg. Nach Zeugenangaben rollte ein nicht besetzter, weißer Ford Transit Custom gegen einen dort geparkten, schwarzen Mercedes. Der Fahrzeugführer kam daraufhin von einem nahegelegenen Grundstück angelaufen, stieg in den Wagen und fuhr davon, ohne den Halter oder die Polizei von dem Schaden zu informieren. Der Zeuge vermutet, dass es sich um einen Paketzusteller gehandelt hatte. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

