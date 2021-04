Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Dedinghausen - Laute Knallgeräusche - Wagen brannte aus

Lippstadt (ots)

Durch laute Knallgeräusche wurde ein Zeuge in der Nacht zu Freitag, gegen 3.35 Uhr, im Kölner Grenzweg aus dem Schlaf gerissen. Dort brannte ein VW Golf und die in der Nähe befindliche Hecke auf einer Länge von circa 10 Metern. Ein in der Nähe befindlicher Stromverteilerkasten wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand und die Polizei beschlagnahmte den Tatort. Aufgrund der längeren Stehzeit und der geringen Temperaturen geht die Polizei bislang davon aus, dass eine Brandstiftung hierfür ursächlich sein könnte. Zeugen, die Beobachtungen hierzu gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

