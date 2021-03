Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburger Hauptbahnhof: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen-

Hamburg (ots)

Am 15.03.2021 gegen 18.00 Uhr schrie ein alkoholisierter Mann lautstark "Heil Hitler" im Hamburger Hauptbahnhof (Wandelhalle). Eine Zeugin informierte eine Präsenzstreife der Bundespolizei über diesen Vorfall. Die eingesetzten Bundespolizisten konnten den 46-Jährigen im Hauptbahnhof feststellen. Der Mann reagierte umgehend renitent und "begrüßte" die Polizeibeamten mit einem lautstarkem "Heil Hitler". Auf sein ´Fehlverhalten angesprochen reagierte der Beschuldigte äußerst aggressiv. Anordnungen der Beamten kam der Mann nicht nach und musste aufgrund seines renitenten Verhaltens kontrolliert zu Boden gebracht werden. Gefesselt wurde der deutsche Staatsangehörige zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. In einer Gewahrsamszelle beruhigte sich der Beschuldigte und wurde später wieder entlassen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell