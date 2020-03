Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verstoß gegen die Coronaschutz-Verordnung

53894 Mechernich (ots)

Am Montagabend (18.05 Uhr) meldete ein Bürger eine Ansammlung von sieben grölenden Personen am Treppenaufgang zur Sankt Johannes Baptist Kirche in Mechernich.

Bei Eintreffen der Polizei stellte diese fest, dass sich die Personen mit einem größeren Biervorrat eingefunden hatten und diesen dort konsumierten.

Die Personalien wurden festgestellt und Platzverweise ausgesprochen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach neuem Straf- und Bußgeldkatalog zur Umsetzung des Kontaktverbots droht hier jeder Person 200 Euro Bußgeld.

