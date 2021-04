Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Rauschgiftspürhund Peppa hatte wieder gute Nase

Lippstadt (ots)

Nachdem am Montag (12. April) Polizeibeamte im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes in Lippstadt, unter anderem bei zwei kontrollierten Jugendlichen, kleinere Rauschgiftmengen gefunden hatten, erhielten die Beamten vom zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in der Hospitalstraße. Bei der anschließenden Durchsuchung stellte der Rauschgiftspürhund "Peppa" wieder sein Können unter Beweis, sodass die Polizisten neben Amphetamin und XTC-Pillen, fast 600 Gramm Marihuana sicherstellen konnten. (reh)

Weiterhin wurde während des Sondereinsatzes, gegen 21.50 Uhr, ein 25-jähriger Autofahrer an einer Kontrollstelle an der Erwitter Straße angehalten. Aufgrund der auffällig verengten Pupillen des Anröchters boten die Streifenbeamten dem Mann einen Drogenvortest an. Ergebnis: "positiv". Die Weiterfahrt im Streifenwagen endete zur Blutprobenentnahme auf der Wache in Lippstadt. (reh)

