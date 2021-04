Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht am Opmünder Weg

Soest (ots)

Am Mittwoch (14. April) wurde ein grüner Opel Vectra auf einem Supermarktparkplatz am Opmünder Weg, zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anstatt die Polizei hierüber zu informieren oder auf den Besitzer zu warten, entfernte sich der Unfallverursacher beziehungsweise die Unfallverursacherin. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder denen seit gestern an einem Wagen frische Unfallspuren aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

