Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Dank an aufmerksame Zeugen

Geseke (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Dienstag (13. April) eine 41-jährige Frau aus Geseke ihre gestohlene Geldbörse zurück bekam und der Tatverdächtige von der Polizei erwischt werden konnte. Die Gesekerin war gegen 18.38 Uhr gerade dabei auf einem Supermarktparkplatz an der Othmarstraße ihre Einkäufe in den Wagen zu laden, als ein Unbekannter ihre Geldbörse aus der, am Einkaufswagen hängende Handtasche, entwendete. Der Flüchtende wurde umgehend von einem Zeugen verfolgt, der per Handy den aktuellen Standort des Diebes der Polizei mitteilte. An der Verfolgung beteiligten sich auch weitere Zeugen, sodass ein Polizeibeamter in seiner Freizeit den Flüchtigen, einen 29-jährigen Mann aus Geseke, in der Bachstraße stellen konnte. Eine kurz darauf eintreffende Streifenwagenbesatzung legte den 29-Jährigen Handfesseln an und durchsuchte ihn nach dem Portemonnaie. Obwohl die Beamten das Diebesgut bei dem Tatverdächtigen nicht auffinden konnten, gelangte es trotzdem wieder in den Besitz der Eigentümerin. Ein aufmerksamer Zeuge hatte beobachtet, wie der Flüchtige die Geldbörse hinter einer Straßenlaterne versteckte und weiterlief. Der Tatverdächtige wurde zur Personalienfeststellung auf die Wache genommen, die er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder verlassen durfte. Er wird sich nun wegen des Diebstahls verantworten müssen. (reh)

