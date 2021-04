Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Langfinger flüchten

Soest (ots)

Am Dienstag (13. April) betraten, gegen 16.55 Uhr, zwei Männer ein Gemüsegeschäft an der Paderborner Landstraße zwischen Soest und Bad Sassendorf. Nach dem Einkauf legte die Mitarbeiterin das erhaltene Bargeld in einen Geldbeutel ihrer Wechselgeldkasse. Für kurze Zeit beschäftigte sie sich dann mit einer anderen Tätigkeit und wunderte sich, warum die beiden Kunden fluchtartig das Geschäft verließen und mit einem silbernen Kombi in Richtung Soest davonfuhren. Eine Nachschau in ihrer Wechselgeldkasse offenbarte dann den Grund hierfür. Die Geldbörse mit dem Wechselgeld fehlte. Da lediglich die beiden Männer zu diesem Zeitpunkt im Geschäft waren, geht sie davon aus, dass das Portemonnaie von ihnen entwendet wurde. Die Tatverdächtigen werden beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

- 180 cm bis 185 cm groß - kräftige Statur - schwarze, gegelte Haare - Bartträger - südländischer Phänotyp - Trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke.

Tatverdächtiger 2:

- 165 cm bis 170 cm groß - Schmale Statur - Südländischer Phänotyp - Schwarz gekleidet

Zeugen, die Hinweise auf die Flüchtigen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell