Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Budberg - Mit Gabelstapler Kisten entwendet

Werl (ots)

Am Dienstag (13. April), zwischen 5 Uhr und 6.45 Uhr, wurden aus einem Hochregallager in der Straße "Am Maifeld" mehrere Kisten entwendet. Wie der Dieb in das Lager gelangen konnte, steht bislang nicht fest. Klar ist nur, dass er zum Verladen der Kisten einen Gabelstapler der Firma verwendet hatte. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

