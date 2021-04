Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Vordach in Brüderstraße beschädigt

Soest (ots)

Einen Unfallschaden in 3,4 Meter Höhe ist auch für die Polizei eher selten. In der Brüderstraße nahm ein Streifenbeamter am Montag (12. April) an dem Vordach eines Geschäftes den augenscheinlichen Schaden einer Unfallflucht auf. Aufgrund der Höhe der Anstoßstelle geht die Polizei davon aus, dass ein Lastkraftwagen zwischen Samstag und Montag das Vordach touchiert hatte und sich dann vom Unfallort entfernte, ohne die Polizei oder den Eigentümer zu informieren. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

