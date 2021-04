Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Brandschutztür behinderte Einbrecher

Warstein (ots)

Eine wehrhafte Brandschutztür verhinderte in der Nacht zu Montag (12. April) den erfolgreichen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Ringstraße. Zwar gelang es den Einbrechern ein Kellerfenster aufzubrechen, letztendlich scheiterten sie aber bei ihrem weiteren Vorgehen an der Brandschutztür und verließen daraufhin das Haus. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, denen in dem Bereich etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell