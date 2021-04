Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Werkzeuge gestohlen

Lippstadt (ots)

Zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag (12. April), 16 Uhr, hebelten Einbrecher die Terrassentür an einem Rohbau in der Pappelallee auf. Aus dem Gebäude entwendeten sie Werkzeuge, unter anderem drei Bohrmaschinen von AEG und Bosch, sowie zwei Kreissägen und einen Werkzeugkoffer. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch oder den Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell