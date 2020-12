Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Haberlandstraße

DortmundDortmund (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Haberlandstraße am 17. Dezember sucht die Polizei noch Zeugen. Dabei touchierte ein Auto eine Frau mit dem Außenspiegel.

Es war gegen 8.05 Uhr, als eine 37-jährige Dortmunderin die Haberlandstraße in Richtung Mengede/Oestrich befuhr. Etwa in Höhe der Hausnummer 40 nahm sie an der rechten Fahrzeugseite einen Knall wahr und sah, dass ihr Außenspiegel abgebrochen war. Als sie ausstieg, bemerkte sie eine Frau im Umfeld, die offenbar mit dem Spiegel kollidiert war. Auf Nachfrage gab diese an, es gehe ihr gut und lief weiter.

Die Frau wird als ca. 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Sie war schwarz gekleidet und sprach gebrochen Deutsch. Möglicherwiese war sie laut ersten Zeugenangaben türkischer Herkunft. Die Polizei bittet die Frau oder Zeugen, die weitere Angaben zu ihrer Person machen können, sich bei der Polizeiwache in Dortmund-Mengede unter Tel. 0231/132-2721 zu melden.

