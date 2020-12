Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Brände an der Mallinckrodtstraße - Polizei sucht Zeugen

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1397

Am Dienstagabend (22. Dezember) ist es an der Mallinckrodtstraße zu Bränden in zwei Mehrfamilienhäusern gekommen. Kurz hintereinander gerieten in den dortigen Hausfluren offenbar insgesamt drei Kinderwagen in Brand. Die Polizei geht von vorsätzlichen Taten aus und sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen meldeten Anwohner der Mallinckrodtstraße gegen 19.15 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Hausflur. Zwei Kinderwagen im Erdgeschoss waren offenbar in Brand geraten. 13 Anwohner erlitten leichte Verletzungen und wurden medizinisch betreut.

Etwa 30 Minuten später und in 300 Meter Entfernung alarmierte ein Zeuge erneut die Polizei. Auch hier stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung sowie einen noch glimmenden Kinderwagen fest. Bewohner konnten den Brand löschen. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte diese in ein Krankenhaus.

Etwaige Zusammenhänge werden geprüft und sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei geht in beiden Fällen aktuell von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Wer hat zur genannten Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Mallinckrodtstraße zwischen der B 54 und der Straße Nordmarkt bzw. im zweiten Fall zwischen der Uhlandstraße und der Scheffelstraße gesehen? Wem ist eine Person womöglich im Hausflur aufgefallen, die dort nicht wohnt? Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 zu melden.

