POL-DO: Polizei sucht mit Lichtbildern nach mutmaßlichen Betrügerinnen

Dortmund (ots)

Mit Lichtbildern sucht die Polizei Dortmund nach zwei mutmaßlichen Betrügerinnen. Sie stehen im Verdacht mit einer gestohlenen Debitkarte Geld abgehoben sowie Einkäufe getätigt zu haben.

Die Debitkarte befand sich in der Geldbörde eines zu dieser Zeit 86-jährigen Dortmunders, dem diese am 9. Mai auf dem Wochenmarkt in Dortmund-Hombruch gestohlen worden war. Kurz nach dem Diebstahl hoben Unbekannte damit einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag ab und kauften in mehreren Geschäften für einen insgesamt ebenfalls niedrigen vierstelligen Betrag Waren ein.

Kameras am Geldautomaten sowie in einem der Geschäfte hielten Bilder von zwei tatverdächtigen Frauen fest. Die Polizei fragt nun: Erkennen Sie die Frauen und können Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

