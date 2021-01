Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Diebstahl eines Mercedes gesucht

Hagen (ots)

Unbekannte entwendeten in einem Zeitraum von Mittwoch (13.01.2021), 20:30 Uhr bis Donnerstag (14.01.2021), 09:00 Uhr den Mercedes eines 26-Jährigen in der Jägerstraße. Der Hagener stellte am Donnerstagmorgen fest, dass sein Fahrzeug nicht mehr vor Ort war und verständigte umgehend die Polizei.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Mercedes-AMG C63 S Cabriolet in weiß mit schwarzem Dach.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 bei der Polizei zu melden. (kh)

