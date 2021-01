Polizei Hagen

POL-HA: Hagener verursacht betrunken Unfall und flüchtet

Hagen (ots)

Ein 29-Jähriger verursachte am Donnerstag (14.01.2021) gegen 18:00 Uhr betrunken einen Unfall in der Franzstraße und flüchtete anschließend. Zeugen beobachteten den Mann dabei, wie er in ein geparktes Fahrzeug fuhr und flüchtete. Die hinzugerufene Polizei konnte durch die Aussage der Zeugen den Fahrzeughalter schließlich an seiner Wohnanschrift antreffen. Er räumte die Verursachung des Unfalls ein. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann mit knapp zwei Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Polizisten brachten ihn zu einer Wache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein des 29-Jährigen wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (kh)

