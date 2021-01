Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte beschädigten Reklameanzeige

Hagen (ots)

Unbekannte beschädigten am Mittwoch (13.01.2021) gegen 19:45 Uhr eine beleuchtete Reklame in der Elberfelder Straße. Ein Anwohner beobachtete vier Personen, die sich im Bereich der Werbesäule aufhielten. Kurze Zeit später trat oder schlug eine Person grundlos gegen die Reklame. Daraufhin sprach der Anwohner die Gruppe an, diese flüchtete jedoch aufgeteilt in Richtung Stadttheater und Volkspark. Durch hinzugerufene Polizeikräfte konnte festgestellt werden, dass das Plexiglas der Werbeanzeige teilweise beschädigt war. Vor Ort konnten keine Täterhinweise erlangt werden.

Der Zeuge beschrieb die Unbekannten als ca. 20 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen und bittet weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell