Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen warnt erneut vor Anrufen von Trickbetrügern

Hagen (ots)

Sowohl am Mittwoch (13.01.2021), als auch am Donnerstag (14.01.2021) erhielten zwei Hagener Anrufe vermeintlicher Bekannter oder Familienangehöriger, welche sie um Bargeld baten. Eine weibliche Stimme gab sich einem 86-Jährigen als eine Bekannte aus, die eine hohe Summe Bargeld benötige um eine Eigentumswohnung zu erwerben, als der Mann die Bitte der Frau verneinte, legte diese auf.

Ähnlich erging es einer 83-Jährigen, welche von ihrer vermeintlichen Enkelin angerufen und um Bargeld gebeten wurde, auch diese verneinte jedoch die Bitte, woraufhin das Gespräch seitens der Anruferin beendet wurde.

Die Polizei Hagen nimmt dies zum Anlass, erneut vor solchen Telefonanrufen zu warnen, in denen sich Betrüger als Bekannte oder Familienmitglieder ausgeben und das Vertrauen der Menschen ausnutzen, um so an Bargeld oder Wertsachen zu gelangen.

Weitere Informationen zum Thema und wie Sie sich schützen können, finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/artikel/trickbetrueger-zocken-immer-mehr-aeltere-menschen-ab

