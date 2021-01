POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Berichtt aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Öhringen: Vandalen stechen Reifen ab Im Bereich des Nußbaumweges und in der Hungerfeldstraße stachen Unbekannte die Reifen von insgesamt 9 Fahrzeugen platt Da die Fahrzeuge seit dem 31.12.20 unverändert am Straßenrand geparkt waren, wird davon ausgegangen, dass die Taten in der Silvesternacht begangen wurden. Es wurde ein spitzer Gegenstand, vermutlich ein Messer, zur Tatausführung benutzt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Wahrneh-mungen gemacht haben. Ebenso wird vermutet, dass es noch weitere Geschädigte in der Um-gebung gibt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeireviers Öhringen unter Telefon 07941/9300 entgegen.

