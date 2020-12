POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 31.12.2020

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Katze verursacht Totalschaden

Ein 27-jähriger Mitsubishifahrer war am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, in der Etzelstraße in Heilbronn unterwegs. Da er einer Katze ausweichen musste, die auf der Straße lief, kam er ins Schleudern und prallte gegen eine Gebäudewand. Dadurch entstand an dem Auto ein Totalschaden in Höhe von ca. 5 000 Euro. Auch die Wand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Katze hat das Geschehnis offensichtlich unverletzt überstanden.

Ilsfeld: Auto überschlägt sich - Mädchen leicht verletzt

Am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, war eine 42-jährige Opelfahrerin auf der Autobahn 81 von Würzburg in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwei Kilometer vor der Tank- und Rastanlage Wunnenstein lenkte sie ihr Auto infolge noch unbekannter Ursache nach rechts und geriet in den dortigen Grünstreifen. Das Auto überschlug sich anschließend und kam am Fahrbahnrand auf dem Dach zu Liegen. Neben der Fahrerin befanden sich noch zwei ihrer Töchter im Auto. Die 14-jährige Tochter erlitt bei dem Unfall eine leichte Beinverletzung. Ihre Schwester und die Mutter blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand an dem Opel ein Schaden in Höhe von ca. 15 000 Euro.

Leingarten: Rücksichtsloser Golffahrer - Zeugen gesucht

Ein rücksichtsloser Golffahrer war am Mittwochabend, gegen 17.50 Uhr, auf der Bundesstraße 293 von Leingarten in Richtung Heilbronn unterwegs. Der Lenker fuhr dicht auf andere Fahrzeuge auf und überholte so gefährlich, dass sowohl entgegenkommende als auch die überholten Autos abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern. Das Polizeirevier Lauffen hat nun Ermittlungen in die Wege geleitet und bittet Zeugen und gefährdete Autofahrer, sich beim Polizeirevier Lauffen, Tel. 07133 2090, zu melden.

Main-Tauber-Kreis

Creglingen: Auto überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Ein 23-jähriger VW-Fahrer war am Silvestertag, gegen 07.30 Uhr, auf der Landesstraße 1020 zwischen Rothenburg und Reutsachsen unterwegs. Kurz vor Reutsachsen kam er auf der winterglatten Straße ins Schleudern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Auto und kam auf der Seite zum Liegen. Da der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt war, musste er von der Feuerwehr befreit werden. Der junge Mann wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. An seinem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 3 000 Euro.

Hohenlohekreis

Neckar-Odenwald-Kreis

Mudau: Sachschaden durch Kaminbrand

Ein Kaminbrand sorgte am Mittwochabend in Mudau für einen Feuerwehreinsatz. Gegen 21 Uhr nahm eine Familie Brandgeruch in ihrem Haus wahr. Bei einer Überprüfung stellten sie fest, dass bereits Flammen aus dem Kamin schlugen. Die rasch am Brandort eintreffende Feuerwehr überwachte ein kontrolliertes Abbrennen in dem Kamin. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10 000 Euro. Zum Glück wurde bei dem Brand niemand verletzt, so dass die ebenfalls am Brandort befindlichen Kräfte des Rettungsdienstes nicht eingreifen mussten.

Fahrenbach: Betrunkener verursachte zwei Unfälle

Gleich zwei Unfälle verursachte ein 34-jähriger Opelfahrer am Mittwochnachmittag in Fahrenbach. Der Mann war mit seinem Auto in der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er einen am rechten Straßenrand geparkten Golf streifte. Ohne anzuhalten setzte der Unfallfahrer seine Fahrt fort. Kurz darauf prallte er jedoch mit seinem Opel auf das Heck eines vorausfahrenden Audi. Auch hier hielt der 34-Jährige nicht an und fuhr in Richtung Ortsmitte weiter. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zum Erfolg: Der Opel wurde nach kurzer Zeit in Oberdielbach von einer Streife des Polizeireviers Mosbach angehalten. Bei der Kontrolle des Fahrers wurde auch schnell klar, warum der 34-Jährige jeweils vom Unfallort flüchtete: Ein Test ergab bei ihm einen Alkoholwert von 1,6 Promille. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 11 000 Euro.

