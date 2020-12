Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.12.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Neckarsulm: Lkw touchiert Pkw und flüchtet

Ein Lkw stieß am Dienstagmorgen in Neckarsulm mit einem Pkw zusammen, wobei hoher Sachschaden entstand. Gegen 7.30 Uhr befuhr eine 55-Jährige mit ihrem VW Polo die Bundesstraße 27 auf der rechten Spur von Neckarsulm kommend in Richtung Heilbronn. Als sie einen auf der linken Fahrbahn fahrenden Sattelzug überholte, zog der Laster aus bislang ungeklärten Gründen nach links und touchierte den VW der Frau. Anschließend fuhr der Unbekannte mit seinem Lkw weiter, ohne sich um den verursachten Unfallschaden in Höhe von mindesten 10.000 Euro zu kümmern. Zur genauen Klärung des Unfalls sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell