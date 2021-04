Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Doppelter Unfall - Blutprobe

Lippstadt (ots)

2,18 Promille und gleich zwei Unfälle, damit einen mit einem Streifenwagen, bilanzierte die Polizei am Samstag (10. April) in Lippstadt. Kurz vor 13.25 Uhr beobachtete eine Zeugin die auffällige Fahrweise eines Autofahrers auf der Oststraße. Der Wagen wurde auf die Gegenfahrbahn gelegt und touchierte am Klusetor eine Bordsteinkante. Dort stieß der Wagen dann auch noch gegen ein geparktes weißes Auto, was den Fahrer aber nicht davon abhielt seine Fahrt unvermittelt fortzusetzen. Die Beamten sichteten auf der Dr.-Wilhelm-Röpke-Straße den Flüchtigen. Nachdem sie Anhaltezeichen gegeben hatten, hielt der 58-jährige Fahrer aus Lippstadt den Wagen auf der Cappelstraße an. Die Polizisten setzten ihren Streifenwagen vor das Auto des 58-Jährigen, woraufhin dieser wieder anfuhr und den Streifenwagen touchierte. Die Sachschadensbilanz beträgt zusammen circa 9.000 Euro. Es folgte die obligatorische Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheins. (reh)

