Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Dieb flüchtet ohne Beute

Soest (ots)

Der Aufmerksamkeit einer couragierten Mitarbeiterin eines Supermarktes am Kaiser-Otto-Weg hat es eine ältere Dame am Freitag (9. April), gegen 11 Uhr, zu verdanken, dass sie ihre Geldbörse wieder zurückerhalten hatte. Die Angestellte bemerkte in dem Geschäft, wie ein Unbekannter der älteren Frau ihre Geldbörse aus dem Ablagekorb ihres Rollators entwendete und das Geschäft verlassen wollte. Die Mitarbeiterin sprach den Dieb daraufhin sofort an und hielt ihn an seinem Ärmel fest. Als sie ihm mitteilte, dass sie den Diebstahl beobachtet hatte, ließ er das Portemonnaie fallen, riss sich los und rannte aus dem Geschäft. Die Angestellte konnte daraufhin das Diebesgut der Eigentümerin wieder zurückgeben, die bis dahin den Diebstahl noch überhaupt nicht bemerkt hatte. Den Rat, zukünftig ihre Geldbörse nicht mehr im Ablagekorb liegenzulassen, wird sie wohl beherzigen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können. Er wird beschrieben als - 20 bis 30 Jahre alt - schlanke Gestalt - südländisches Aussehen - Er trug zur Tatzeit ein schwarze Steppjacke und blaue Jeans.(reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell