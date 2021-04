Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Soest - Vandalismus in Kleingartenanlage

In der Nacht zu Samstag, suchten bisher unbekannte Täter die Kleingartenanlage Ost am Stadtpark auf. Hier drangen sie in eine Gartenlaube ein. Diverse Gegenstände in der Gartenlaube und auf dem Grundstück wurden beschädigt. Wer in der Nacht Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung stehen könnten, möge sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921-91000 melden. (AG)

Warstein - Hochwertige E-Bikes entwendet

In der von Samstag auf Sonntag drangen bisher unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in der Straße Zum Puddelhammer ein. Nachdem eine Scheibe des Geschäfts zerstört wurde, entwendeten die Täter mehrere hochwertige E-Bikes. Da die Polizei davon ausgeht, dass zum Abtransport der E-Bikes ein geeignetes Fahrzeug (Kleintransporter oder Fahrzeug mit Anhänger) benutzt wurde, werden Hinweise auf ein entsprechendes Fahrzeug von der Polizei in Warstein unter der Rufnummer 02902-91000 entgegen genommen. (AG)

Erwitte - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, den 10.04.2021, kam es um 12:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Geseker befuhr den Hüchtchenweg und missachtete die Vorfahrt einer Verkehrsteilnehmerin auf dem Sauerländer Weg, welche in südlicher Richtung fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden 3 Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 12250 Euro. (db)

Soest - Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:35 Uhr wurde eine Polizeistreife auf der Oestinghauser Straße auf einen Radfahrer aufmerksam, der ein auffälliges Fahrverhalten zeigte und Richtung Stadtmitte unterwegs war. Er fuhr in deutlichen Schlangenlinien und ohne funktionierende Beleuchtung. An der Ampelanlage vor der Walburger Unterführung ignorierte er zudem das Rotlicht und setzte die Fahrt unbeeindruckt fort. Nach wiederholter Ansprache konnte der Mann zum Anhalten bewegt und schließlich kontrolliert werden. Der 34-jährige Soester war erheblich alkoholisiert und wurde zwecks Blutprobenentnahme zur Wache verbracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell