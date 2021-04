Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Polizei sucht Zeugen vom 26. März

Wickede (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag (26. März), zwischen 7.30 Uhr und 14.05 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz an der Christian-Liebrecht-Straße wurde an der Autoscheibe des beschädigten, grauen Audi Q3 ein handgeschriebener Zettel mit einem Autokennzeichen, einer Personenbeschreibung und der Unfallzeit 13.14 Uhr aufgefunden. Das zuständige Verkehrskommissariat bittet nun den Verfasser sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell