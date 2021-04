Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Geldbörse im Jutebeutel

Geseke (ots)

Eine 38-jährige Gesekerin bewahrte am Donnerstag (8. April), gegen 12.15 Uhr, bei ihrem Einkauf im Supermarkt am Lindenweg, ihre Geldbörse in einem Jutebeutel am Einkaufswagen auf. An der Kasse bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie im Geschäft entwendet wurde. Die Polizei rät daher: - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. - Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen. - Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. - Achten Sie bei einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.

Geben Sie Dieben keine Chance. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell