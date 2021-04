Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Schmierfinken unterwegs

Bad Sassendorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag verewigte sich ein "Schmierfink" unter anderem mit blauer und schwarzer Farbe, an Hauswänden, Fenstern und Autos, in den Straßen "Am Haullenbach", "An der Rosenau", in der "Alleestraße", und der Schützenstraße. Die Polizei nahm hierzu bislang sieben Anzeigen auf. Neben einer Strafe wegen der Sachbeschädigungen drohen dem Unbekannten auch noch die Kosten für die Reinigungsarbeiten der verunstalteten Häuser und Fahrzeuge. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell