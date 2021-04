Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Probefahrt - Blutprobe

Lippstadt (ots)

Am Sonntag (11. April) fiel einer Streifenwagenbesatzung, gegen 14.10 Uhr, der 20-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades im Bereich der Kahlenstraße/Königsau auf. Augenscheinlich war der Lippstädter mit seinem Zweirad zu schnell unterwegs. Nachdem die Beamten den 20-Jährigen anhalten wollten, gab er Gas und missachtete alle Anhaltezeichen. Am Ende der Esbecker Straße konnte er sich den Polizeibeamten entziehen, nachdem er zwei Absperrpfosten auf der Straße passiert hatte. Im Rahmen der Fahndung konnte der Biker circa 200 Meter entfernt fußläufig wieder angetroffen werden. Er flüchtete durch Kleingärten und über Zäune, bis er im Bereich Dedinghauser Weg/Ostenfeldmark, versteckt hinter einem Lkw, gestellt werden konnte. Aufgrund seines anhaltenden Fluchtverhaltens wurden ihm Handfesseln angelegt, wobei er Widerstand leistete. Den Schlüssel für das Krad hatte er noch in seiner Bekleidung. Das Gefährt konnte in der Nähe aufgefunden werden. Der Grund für sein mangelndes Interesse die Anhaltezeichen der Polizisten zu befolgen war auch schnell gefunden. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß er nicht, dafür konnte er aber mit einem positiven Drogenvortest aufwarten. Durch einen Arzt wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es stellte sich heraus, dass der 20-Jährige das Krad kaufen wollte und gerade auf einer Probefahrt unterwegs war. Ein Berechtigter konnte sich daraufhin die Schlüssel für das Leichtkraftrad von der Wache abholen. (reh)

