Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Fake News über Hundeköder

Erwitte (ots)

In einer Facebookgruppe aus Bad Westernkotten warnte eine Frau in der letzten Woche vor ausgelegten Ködern. "Achtung Hundebesitzer! Wurde in Erwitte beim Freibad gefunden!" Darunter war eine längs aufgeschnittene "Knackwurst" abgebildet, in der man deutlich zwei Rasierklingenteile erkennen konnte. Auch die örtliche Presse druckte das Bild mit der Geschichte in der vergangenen Woche ab. Unter dem Facebookpost gab es auch den Hinweis, dass die Polizei eingeschaltet sei. Der Erwitter Bezirksdienstbeamte war über den Facebookpost aufmerksam geworden. Da ihm der "Fall", trotz Facebookhinweis, nicht bekannt war, ging er der Sache nach. Auch beim Ordnungsamt war von den Ködern nichts bekannt. Die Erstellerin des Posts gab an, das Bild von einer anderen Frau bekommen zu haben. Nun klingelte der Polizeibeamte bei der Dame an, die die Knackwurst am 20. März in ihrem Garten gefunden hatte. Den Fund eines Wurststücks hatte sie per Online-Anzeige bei der Polizei gemeldet. Sie gab an, weder in der Wurst noch in einem ebenfalls im Garten gefundenen Brötchen eine Rasierklinge gefunden zu haben. Aber man müsse trotzdem vorsichtig sein - es könnte ja trotzdem so vorkommen. Sie habe das wiederum von einer anderen Frau gehört. Den Namen dieser Frau konnte sie jedoch nicht nennen. Fakt ist, dass es KEINEN Fund von Würstchen mit Rasierklingen in Erwitte so gegeben hat - jedenfalls keinen, der von der Polizei recherchiert werden konnte. Das Foto stammt aus einer Pressemeldung der Polizei aus dem Märkischen Kreis vom 30.03.2021. Dies ließ sich mit einer einfachen Anfrage (Würstchen mit Rasierklingen) an eine Internetsuchmaschine leicht feststellen. Die Polizei bittet darum, dass solche Meldungen nicht einfach ins Netz gestellt werden, ohne dass man genaue Hintergründe kennt. Das Prinzip "Stille Post" hat hier hervorragend funktioniert. Zu dem Stück Wurst, über das man wirklich nicht reden muss, gesellten sich Rasierklingen und zum Schluß auch noch ein Foto, welches unrechtmäßig verwendet wurde und nichts mit Erwitte zu tun hatte. Der Post in der Facebookgruppe wurde jetzt gelöscht und die Hundehalter in Erwitte können wieder aufatmen. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell