Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Presseberichte der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Kreis Soest (ots)

Ense-Parsit - Versuchter Geschäftseinbruch In der Zeit von Freitag, 19.03.2021, 20:10 Uhr bis Samstag, 20.03.2021, 08:20 Uhr versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Ladenlokals in der Straße An der Windmühle gewaltsam zu öffnen. Es blieb beim Versuch. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922 91000 oder 921 0. (sch.)

Werl - Baustellendiebstahl

In der Zeit von Freitag, 19.03.2021, 19 Uhr bis Samstag, 20.03.2021, 9 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine größere Anzahl Absperrbarken von einer Baustelle in der Unnaer Straße. Aufgrund der hohen Anzahl an entwendeten Absperrbarken muss davon ausgegangen werden, dass zum Abtransport ein größeres Fahrzeug bzw. mehrere Fahrzeuge durch die Täter verwendet wurden. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922 91000 oder 921 0. (sch.)

