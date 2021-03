Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schwarz vor Augen

Lippstadt (ots)

Am Freitag (19. März) befuhr eine 56-jährige Lippstädterin mit ihrem Wagen die Straße "Am Bleichgraben" in Richtung Lippstadt, als sie gegen 6.25 Uhr nach links von der Straße abkam, gegen einen Baum prallte und auf der angrenzenden Feldflur zum Stillstand kam. Nach eigenen Angaben sei ihr plötzlich schwarz vor Augen geworden. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro ein. (reh)

