Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Unfallflucht ab der Ottostraße

Erwitte (ots)

Am Donnerstag (18. März) zwischen 8 Uhr und 13.16 Uhr, wurde ein grauer BMW auf dem Parkplatz vor dem Städtischen Gymnasium an der Ottostraße beschädigt. Anstatt den Schaden zu melden, entfernte sich der andere Verkehrsteilnehmer und ließ den BMW mit einem Sachschaden von circa 1.000 Euro zurück. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell