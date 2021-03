Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht auf der Bökenförder Straße

Lippstadt (ots)

2.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag (18. März) auf einem Supermarktparkplatz an der Bökenförder Straße. An einem schwarzen Mercedes-Benz konnten die Beamten für die Unfallzeit zwischen 10.30 Uhr und 11.05 Uhr noch roten Farbaufrieb sichern. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallflucht oder einen Wagen mit einem roten Farbabrieb geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell