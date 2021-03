Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Langeneicke - Zwei Schwerverletzte - B1 zeitweise gesperrt

Geseke (ots)

Die B1 musste am Donnerstag (18. März) in Fahrtrichtung Geseke aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr gesperrt werden. Ein 36-jähriger Lieferwagenfahrer aus Bielefeld befuhr zuvor die K50 aus Richtung Bökenförde kommend in Richtung Mittelhäuser Weg. Hierbei kreuzte er die Erwitter Straße (B1), missachtete nach ersten Erkenntnissen das dortige Stopp-Zeichen und kollidierte mit einer 50-jährigen Autofahrerin aus Warstein, die die B1 in Richtung Erwitte befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Autofahrerin und ihre 21-jährige Beifahrerin aus Rüthen schwer verletzt. Beide mussten mit dem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Bereich der Unfallstelle wurde von 19 Uhr bis 20.30 Uhr zeitweise gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Unfallschaden auf 25.000 Euro ein. (reh)

