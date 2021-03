Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ampen - Zeugen fiel Schlangenlinienfahrt auf

Soest (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen fiel die "Schlangenlinienfahrt" eines 41-jährigen Soesters am Donnerstagmorgen (18. März), gegen 6.50 Uhr, am Herzog-Adolf-Weg auf. Teilweise fuhr der 41-Jährige mit seinem Wagen in den Gegenverkehr, touchierte einen Bordstein oder Überfuhr eine Verkehrsinsel. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es glücklicherweise nicht. Der Zeuge informierte die Polizei und blieb mit seinem Wagen hinter dem Soester, so konnte er die Streifenwagenbesatzung an den betrunkenen Autofahrer heranführen. Beim Eintreffen der Beamten, an der Straße "Im Scheuning", stand der Zeuge bereits mit dem Mann an seinem Wagen und wartete auf die Polizisten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest endete mit 2,38 Promille, einer Blutprobe und der Sicherstellung des Führerscheines. (reh)

