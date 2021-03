Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Lippstadt - Diebe habe es auf Zigaretten abgesehen

Möhnesee (ots)

Die Mitarbeiterin einer Supermarktfiliale am Berlingser Weg sprach am Donnerstag (18. März), gegen 7.10 Uhr, einen Mann an, der aus der Auslage etliche Zigarettenpackungen in eine Einkaufstüte steckte. Daraufhin ließ der Unbekannte die Einkaufstüte auf dem Kassenband liegen, stieg über die Kassenabsperrung und lief aus dem Supermarkt. Auf dem Parkplatz verlor er noch sein Handy, welches er nach kurzer Überlegung liegen ließ und in einen, in der Nähe abgestellten Wagen mit Wiesbadener Kennzeichen (WI) einstieg und losfuhr. In einer Filiale der Supermarktkette in Lippstadt stellte man am gleichen Tag den Diebstahl von etlichen Zigarettenpackungen fest. Hier verhielt sich zuvor ebenfalls ein Mann auffällig, der in einen Wagen mit WI-Kennzeichen einstieg und wegfuhr.

Der Flüchtige aus Körbecke wird beschrieben als

- 30 bis 35 Jahre alt - circa 175 bis 180 cm groß - schwarze, mittellange Haare - osteuropäisches Aussehen

Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

