Polizei Dortmund

POL-DO: Kriminalitätsstatistik 2020: Polizei lädt zur Pressekonferenz ein

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0232

NRW-Innenminister Herbert Reul informiert am Montag (8. März) in Düsseldorf über die Kriminalitätsentwicklung in Nordrhein-Westfalen.

Anschließend präsentieren und erläutern Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange und der Leitende Kriminaldirektor Walter Kemper die Zahlen der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik für Dortmund.

Wir laden Medienvertreter zu dem Pressegespräch ein:

um 14 Uhr in der Aula des Polizeipräsidiums, Markgrafenstraße 102, 44139 Dortmund

Zum Schutz vor Infektionen müssen wir die Teilnehmerzahl einschränken. Wenn Sie als Medienvertreter an diesem Termin teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte zwingend bis Freitag (5. März), 12 Uhr, telefonisch oder per E-Mail an, so dass wir Sie über weitere Details zu diesem Termin informieren können.

Die Kriminalitätszahlen für Lünen werden wir an diesem Tag zur selben Zeit per Pressemitteilung bekannt geben. In der Zeit von 15.30 bis 16.30 Uhr wird es für Pressevertreter aus Lünen dann die Möglichkeit geben, offene Fragen telefonisch zu klären.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell