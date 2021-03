Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer nicht gesehen

Lippstadt (ots)

Ein 60-jähriger Autofahrer stand am Donnerstag (18. März), gegen 16.50 Uhr, bei Rot an einer Ampelanlage an der Erwitter Straße/Südstraße. Als er bei Grün, nach rechts in die Südstraße abbiegen wollte, übersah er einen 84-jährigen Radfahrer aus Lippstadt, der die Erwitter Straße weiter in Richtung Innenstadt befahren wollte. Durch den Zusammenstoß fiel der 84-Jährige hin und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 1.000 Euro geschätzt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell