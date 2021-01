Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Mainhardt: LKW rutscht in Graben

Am Mittwoch befuhr ein53-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz Sattelzug die B14 von Mainhardt in Richtung Großerlach. Auf der Gefällstrecke, kurz vor der Rottalsenke, kam der LKW mit Anhänger aufgrund überfrierender Nässe nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den dortigen Straßengraben. Letztendlich kam der Zug in Schrägläge nach rechts an der Böschung zum Stehen. Die Strecke musste daraufhin zur Bergung des LKW für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden. Gegen 05.20 Uhr konnte die Sperrung, nach Abstreuen der Straße und Bergung des Sattelzuges, wieder aufgehoben werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Mit Radfahrer zusammengestoßen

Am Dienstag um kurz nach 18 Uhr wollte eine 25-jährige Fahrerin eines VW Tiguan von der Einkornstraße nach rechts auf eine Parklücke einfahren. Hierbei übersah sie einen auf dem Radweg heranfahrenden 53-jährigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Hierbei wurde der Radler leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1700 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Von der Neuen Reifensteige wollte am Dienstag um 17:45 Uhr ein 61-jähriger Fahrer eines Mercedes nach rechts in die Reifenhofstraße abbiegen. Hierbei scherte der Mercedes soweit aus, dass er einen, an der Einmündung Reifenhofstraße / Neue Reifensteige stehenden Mercedes-Benz einer 55-jährigen Fahrerin streifte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Schwäbisch Hall: Unfall am "Scharfen Eck"

Am Dienstag um 17 Uhr wollte ein 61-jähriger Hyundai-Fahrer von der Katharinenstraße in die Johanniterstraße einbiegen. Hierzu musste er an der dortigen Stopp-Stelle kurz anhalten. Ein nachfolgender 57-jähriger Lenker eines Kleinbusses Daimler-Benz Atlas erkannte dies zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

