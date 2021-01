POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Hall: Parkenden PKW beschädigt

Am Dienstag zwischen 11:55 Uhr und 12:30 Uhr, wurde ein PKW VW Caddy, welcher auf dem Parkplatz beim Kocherquartier in der Salinenstraße abgestellt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken an der Front beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

